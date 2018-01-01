"Вторжение со стороны моря". В Украине провели крупные военные учения:фото

В учениях приняли участие представители большинства родов войск ВСУ.

На одном из полигонов в южной части Украины состоялись крупнейшие в нынешнем год учения подразделений бойцов ВСУ.

Соответствующее сообщение в пятницу, 27 апреля, опубликовала пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Согласно обнародованным данным, в учениях участовали более пяти сотен военнослужащих и около двух сотен единиц техники, в том числе и авиация, и танки.

Кроме того, в учениях была задействована силы артиллерии, авиации, единицы бронированной и колесной техники, личный состав отдельной воздушно-десантной бригады, а также отдельной десантно-штурмовой бригады.

По "легенде" учений, условный враг, нарушив все договоренности и используя новейшие десантные корабли, ликвидировал сопротивление Государственной пограничной службы Украины и начал полномасштабное вторжение в страну. Для того, чтобы остановить агрессора, военнослужащие отдельной воздушно-десантной бригады и отдельной десантно-штурмовой бригады дали встречный бой, в результате которого уничтожили "врага".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в январе нынешнего года российская армия провела учения у границ с Украиной.

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