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"Вундерваффе". Боевики "ДНР" в Сети похвастались новейшим оружием: фото

Сегодня, 09:06

Если принимать все заявления боевиков на веру, то и в "их дремучий лес кривой тропой пришел прогресс".

Оружие
Скриншот из видео
Боевики из группировки "ДНР" похвастались новейшим "роботокомплексом" под кодовым управлением "Турель", оснащенным функцией дистанционного ведения стрельбы.

Видеозапись с испытаний оружия была опубликована на портале YouTube. По словам боевиков, "Турель" предназначена для установки в окопах и блиндажах на линии боевых столкновений. Оружие может управляться на дистанции до восьмисот метров, а также способно в автоматическом режиме удерживать и сопровождать сразу несколько целей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ДНР" хвастались новейшим снайперским комплексом, а их главарь Александр Захарченко грозил украинским военным оружием типа "Чебурашка".

 

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Теги:  
боевики, ДНР, турель, стрельба, оружие
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