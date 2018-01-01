Вятрович нашел "русского империалиста" среди известных российских писателей

Не все антисоветское было одновременно антиимперским, считает директор Украинского института национальной памяти.
"Надо понимать, что не все антисоветское было одновременно антиимперским. Самый простой пример — это Александр Солженицын, который по сути своей был русским империалистом. Мы должны понимать, что то, что те или иные деятели были антироссийски настроены, еще не означает, что они были проукраински настроены", — подчеркнул Вятрович в интервью "Крым. Реалии".
Напомним, ранее Вятрович прокомментировал дискуссию о Высоцком и Цое.
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