Вятрович нашел "русского империалиста" среди известных российских писателей

Не все антисоветское было одновременно антиимперским, считает директор Украинского института национальной памяти.

Владимир Вятрович назвал Александра Солженицына империалистом solzhenitsyn.ru

Украинцам известных российских поэтов и музыкантов поэтов и музыкантов, таких как Владимир Высоцкий и Виктор Цой , надо воспринимать исключительно как представителей русской культуры, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Надо понимать, что не все антисоветское было одновременно антиимперским. Самый простой пример — это Александр Солженицын, который по сути своей был русским империалистом. Мы должны понимать, что то, что те или иные деятели были антироссийски настроены, еще не означает, что они были проукраински настроены", — подчеркнул Вятрович в интервью "Крым. Реалии".

Напомним, ранее Вятрович прокомментировал дискуссию о Высоцком и Цое.

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