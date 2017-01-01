Вятрович объяснил свое скандальное высказывание о Высоцком и Цое

Площадкой для комментирования руководитель Института национальной памяти выбрал соцсеть Facebook.

Владимир Вятрович "Главред"

Руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович уверяет, что его слова о " щупальцах русского мира в виде Высоцкого и Цоя " были интерпретированы неправильно.

"Можно или нельзя их запрещать, если да то кого именно. Не предлагал запрещать ни Цоя, ни Высоцкого, ни другого, кроме тех, кто сейчас откровенно поддерживает российскую агрессию. Повторю: надо только не забывать, что их могут использовать", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Как считает Вятрович, дискуссия о возможности использования Россией определенных деятелей культуры минувших лет в пропагандистских целях быстро ушла далеко в сторону от того, что он изначально имел в виду.

Напомним, изначальное заявление Вятровича вызвало весьма резкую оценку пользователей соцсетей.