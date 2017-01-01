Вятрович показал снимок с "долбаным совком"

Площадкой для публикация он выбрал свою страницу в социальной сети Facebook.

Владимир Вятрович Главред

Историк и руководитель "Института национальной памяти" Владимир Вятрович, который недавно вызвал серьезный общественный резонанс своими высказываниями о Викторе Цое и Владимире Высоцком , показал "совок долбаный" на снимке.

Соответствующую фотографию он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

На снимке, сделанном Игорем Губилитом в музее города Борислава, запечатлен экспонат − садовый и домашний инструмент – "совок довбаний" (совок, выдолбленный из цельного куска дерева).

При этом Вятрович в подписи к фото сыронизировал: "Но такие экспонаты есть не только в музеях"

Напомним, ранее Вятрович прокомментировал дискуссию о Высоцком и Цое.