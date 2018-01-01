Вятрович пояснил значение для украинцев годовщины создания СС "Галичина"

Аналитик заявил, что Германия относилась к украинцам крайне негативно.

Владимир Вятрович считает, что Германия в начале 20 века читала украинцев "пушечным мясом" "Главред"

Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что годовщина создания СС "Галичина" не должна являться праздником для Украины.

"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Вятровича, Германия делала это "не из любви немцев к украинцам", а вследствие того, что немцы "рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше, чем у россиян".

Фото: Facebook/Владимир Вятрович

Как известно, дивиизия СС "Галииция" - военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.

Напомним, ранее Вятрович подчеркнул, что заявление более чем 50 американских конгрессменов о том, что Бандера является "нацистским коллаборантом", свидетельствует о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись под этим.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram