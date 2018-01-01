Вятрович пояснил значение для украинцев годовщины создания СС "Галичина"

Аналитик заявил, что Германия относилась к украинцам крайне негативно.
"Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Вятровича, Германия делала это "не из любви немцев к украинцам", а вследствие того, что немцы "рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше, чем у россиян".
Как известно, дивиизия СС "Галииция" - военное формирование, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии.
Напомним, ранее Вятрович подчеркнул, что заявление более чем 50 американских конгрессменов о том, что Бандера является "нацистским коллаборантом", свидетельствует о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись под этим.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram