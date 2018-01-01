Вятрович рассказал о том, какие области в Украине будут переименованы

По словам директора Института национальной памяти, дело не обойдется без изменения основного закона страны.

Владимир Вятрович zik.ua

Власти Украины намерены осуществить процесс переименования двух областей путем внесения необходимых изменений в Конституцию.

Такую информацию озвучил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, в четверг, 3 мая.

"На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — цитирует его портал "Обозреватель".

Напомним, ранее стало известно о том, какие еще улицы в Киеве переименуют в процессе декоммунизации.

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