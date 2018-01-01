Вятрович рассказал о том, какие области в Украине будут переименованы

По словам директора Института национальной памяти, дело не обойдется без изменения основного закона страны.
Такую информацию озвучил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, в четверг, 3 мая.
"На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — цитирует его портал "Обозреватель".
Напомним, ранее стало известно о том, какие еще улицы в Киеве переименуют в процессе декоммунизации.
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