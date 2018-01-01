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Вятрович рассказал о том, какие области в Украине будут переименованы

Сегодня, 15:51

По словам директора Института национальной памяти, дело не обойдется без изменения основного закона страны.

Вятрович
Владимир Вятрович zik.ua
Власти Украины намерены осуществить процесс переименования двух областей путем внесения необходимых изменений в Конституцию.

Такую информацию озвучил руководитель Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович, в четверг, 3 мая.

"На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — цитирует его портал "Обозреватель".

Напомним, ранее стало известно о том, какие еще улицы в Киеве переименуют в процессе декоммунизации.

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Теги:  
Владимир Вятрович, Конституция, Институт национальной памяти, переименования, области, Украина
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