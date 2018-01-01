Выдворенный из США за подделку документов украинец сетует на отсутствие "денег и возможностей"

Студент мечтал устроиться за океаном под чужим именем и работать в NASA.

Артур Самарин хотел остаться в США под чужим именем Фото: Facebook/Артур Самарин

Артур Самарин из Новой Каховки в 2016 году был осужден в США за поддельные документы, которые позволили ему под именем Ашера Поттса прожить в стране четыре года, обучаясь в местной школе. После 14 месяцев, проведенных в американской тюрьме, украинец был депортирован на родину.

"Все было так круто, мистер Дэниел, а взгляните на меня сейчас… Это не худшее место, и меня окружают замечательные люди, но здесь нет никаких возможностей… Это похоже на Великобританию тысячу лет назад — до промышленной революции. Это грязное место, где люди выбрасывают мусор из окон. Здесь тот же менталитет", — делится впечатлениями Самарин с автором GQ Дэниелом Рили.

По словам Самарина, он восстановился в Херсонском университете, который посещал до отъезда в США. Однако учеба не приносит ему удовольствия, поскольку в Украине "нет возможностей, нет денег, нет места, где можно себя реализовать". Парень полагает, что американское правосудие было с ним чрезмерно сурово, однако понимает, что в США он больше никогда не сможет вернуться.

"А я не хочу просто существовать… Уголь не хочет быть углем, он хочет быть бриллиантом" — заявил юноша.

Самарин рассказывает, что продолжает поддерживать связь с друзьями из США. Они даже ежемесячно присылают экс-американцу 100 долларов, что превышает его студенческую стипендию. Украинец признается, что мечтал изучать в США аэрокосмическую инженерию, получить степень доктора наук и работать в NASA.

Напомним, парень прожил в стране четыре года с поддельным паспортом и картой социального страхования, выдавая себя за школьника. Молодой человек активно участвовал в школьной жизни, стал членом Национального общества почета — федеральной организации школьников США.

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