Выходные дни: календарь праздников на 2018 год

Список праздничных и нерабочих дней 2018-го был опубликован на официальном интернет-портале Рады.
Такая информация содержится в списке праздничных и нерабочих дней на официальном интернет-портале украинского парламента.
Соответственно, законодательно закреплены следующие выходные дни:
1 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Международный женский день;
8 апреля – Пасха; 1 мая – День труда; 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;
20 мая – Троица; 28 июня – День Конституции Украины; 24 августа – День независимости Украины;
14 октября – День защитника Украины; 25 декабря – Рождество.
Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко принял решение праздновать Рождество два раза в год.