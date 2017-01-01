Выходные дни: календарь праздников на 2018 год

Список праздничных и нерабочих дней 2018-го был опубликован на официальном интернет-портале Рады.

В нынешнем году украинцев ожидают некоторые календарные изменения Znaj.ua

В течение нынешнего года жители Украины получат 11 выходных , которые связаны с религиозными или государственными праздниками.

Такая информация содержится в списке праздничных и нерабочих дней на официальном интернет-портале украинского парламента.

Соответственно, законодательно закреплены следующие выходные дни:

1 января – Новый год; 7 января – Рождество Христово; 8 марта – Международный женский день;

8 апреля – Пасха; 1 мая – День труда; 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

20 мая – Троица; 28 июня – День Конституции Украины; 24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины; 25 декабря – Рождество.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Украины Петр Порошенко принял решение праздновать Рождество два раза в год.