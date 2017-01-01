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"Выметайся". Во Львове неизвестные разбили окна и разрисовали отделение "Сбербанка России"

Сегодня, 11:57
Львов Сбербанк < >
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1 / 5 (facebook.com/igor.zinkevych)

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 декабря.

Во Львове неизвестные злоумышленники в ночь с 25 на 26 декабря разбили окна и разрисовали фасад отделения "Сбербанка России".

Такое сообщение опубликовал пользователь Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

"Ул. Городоцкая, 147 г. Львове, отделения "Сбербанк России", обнаружено разбитых два окна и одно разбитое окно в двери, на фасаде дома надпись красной краской "Выметайтесь", - говорится в тексте. Таке Зинкевич отметил, что в само помещение проникнуть злоумышленникам не удалось, а на месте происшествия работает полиция.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове на улице Черновола сгорело отделение "Сбербанка" России.
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Львов, "Сбербанк России"
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