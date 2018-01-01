Вышинскому объявили еще одно подозрение

На этот раз главреду "РИА новости Украина" вменяют незаконное хранение и приобретение огнестрельного оружия.
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Подозреваемому в госизмене Кириллу Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", – написала она.
Сарган подтвердила, что оружие и патроны к нему было обнаружено у подозреваемого в банковской ячейке. В результате экспертизы было установлено, что это действительно огнестрельное оружие - пистолет был идентифицирован, как самозарядный нарезной модели "FN Browning M1906".
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Ранее Служба безопасности Украины во время проведения следственных мероприятий обнаружила в банковской ячейке главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского пистолет, 200 тысяч долларов и договор о сотрудничестве с российским СМИ.
Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.
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