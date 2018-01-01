Вышинскому объявили еще одно подозрение

На этот раз главреду "РИА новости Украина" вменяют незаконное хранение и приобретение огнестрельного оружия.

Теперь у Вышинского уже два подозрения УНИАН

Главному редактору новостного агентства "РИА новости Украина" Кириллу Вышинскому, которые находится под следствием по подозрению в государственной измене , сообщено о новом подозрении, на этот раз за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия; речь идет о пистолете, который обнаружили в банковской ячейке Вышинского.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Подозреваемому в госизмене Кириллу Вышинскому сообщено о еще одном подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины", – написала она.

Сарган подтвердила, что оружие и патроны к нему было обнаружено у подозреваемого в банковской ячейке. В результате экспертизы было установлено, что это действительно огнестрельное оружие - пистолет был идентифицирован, как самозарядный нарезной модели "FN Browning M1906".

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Ранее Служба безопасности Украины во время проведения следственных мероприятий обнаружила в банковской ячейке главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского пистолет, 200 тысяч долларов и договор о сотрудничестве с российским СМИ.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский, ему объявлено о подозрении в государственной измене. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.

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