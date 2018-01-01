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"Выводит из строя одним выстрелом". В ВСУ показали зрелищное видео со стрельб

Сегодня, 13:34

Украинские военнослужащие "красочно" отстрелялись на донбасском полигоне.

Боевые испытания
Боевый испытания Скриншот из видео
На одном из полигонов, расположенных на Донбассе, военнослужащие ВСУ провели очередные стрельбы из противотанкового оружием и из комплекса СПГ-9 (станкового противотанкового гранатомета - "Главред") в частности.

Соответствующий видеоролик был опубликовано на странице 93-й Отдельной механизированной бригады в соцсети Facebook. "Это эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине испытали новое артиллерийское оружие, а также новейший боевой модуль и термобарическое оружие.

 

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Теги:  
Донбасс, военные, ВСУ, СПГ-9, бронетехники, танки,
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