"Выводит из строя одним выстрелом". В ВСУ показали зрелищное видео со стрельб

Украинские военнослужащие "красочно" отстрелялись на донбасском полигоне.
Соответствующий видеоролик был опубликовано на странице 93-й Отдельной механизированной бригады в соцсети Facebook. "Это эффективное и мощное оружие. Одним метким выстрелом оно готово вывести из строя легкую бронетехнику, танки и живую силу противника", - говорится в тексте.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине испытали новое артиллерийское оружие, а также новейший боевой модуль и термобарическое оружие.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram