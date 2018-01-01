"Взлет и падение российского поэта". На Львовщине вандалы швырнули на землю бюст Пушкина

Инцидент произошел в рапсположенном в 60-ти километрах от областного центра городе Золочев.

В городе Золочев, что на Львовщине, неизвестные вандалы скинули с постамента и разбили бетонный памятник-бюст известного российскому поэту и прозаику Александру Пушкину.

Соответствующее сообщение на своей странице Facebook в понедельник, 2 июля, опубликовал мэр города Игорь Гринькив.

"Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", − написал он и присовокупил – "в сбрасывании памятника на землю нет политики".

По словам чиновника, местные власти недавно поднимали вопрос о том, чтобы переименовать сквер Пушкина в Золочеве в сквер Памяти Героев. Кроме того, депутаты горсовета желали переименовать улицу Пушкина в улицу Бориса Золотника (чиновник и общественник, занимавший пост главы Золочевской РГА в 2005-2006 годах и ушедший из жизни в 2014 году – "Главред"). Данные вопрос был вынесен на общественное обсуждение.

"Мы провели опрос, и общество высказалось против. Так что сейчас улица носит имя российского поэта. Также планировали обсуждение переименования сквера", − написал Гринькив.

Кроме того, мэр заявил, что дальнейшим расследованием инцидента будет заниматься полиция.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный украинский писатель назвал Михаила Булгакова и Александра Пушкина плагиаторами.

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