Взрыв авто в Киеве: очевидцы рассказали шокирующие подробности гибели журналиста

Свидетели происшествия констатируют, что у пассажира не было шансов для спасения.

Очевидцы взрыва на месте оказывали помощь пострадавшему УНИАН

На столичных Позняках водителя автомобиля, который стал эпицентром взрыва , спасли случайные прохожие.

Как сообщается в сюжете ТСН, взрыв прогремел в многолюдном районе Киева около многоэтажного дома и рядом оказалось много очевидцев, среди которых, к счастью, никто не пострадал.

"Прилетело стекло, а потом водитель начал кричать: "Помогите, помогите!" Он в сознании был, осколочные порезы, локоть — сильное кровотечение… Лицо было в саже", - рассказывает охранник Юрий Стефанюк.

Мужчина рассказывает, что видел, как автомобиль тронулся на светофоре, а затем взорвалась передняя часть и вспыхнул салон.

"Там, где пассажир сидел — его сторона больше горела. Он даже не шевелился", — вспомнила работница пиццерии Виктория Татарчук.

Свидетели инцидента заверяют, что у пассажира не было шансов на спасение, поскольку эпицентр взрыва пришелся на переднее пассажирское сиденье. Они рассказывают, что прохожие вытащили водителя из автомобиля, наложили ему жгуты, однако он находился в сознании недолго и просил связаться с родственниками.

Отмечается, что мужчину увезла карета скорой помощи, его прооперировали. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В полиции уверяют, что с выжившим водителем автомобиля не имели возможности поговорить. Поэтому пока рассматриваются две версии произошедшего: либо гранату везли в салоне, либо ее забросили через открытое окно.

Напомним, в результате взрыва в автомобиле погиб пассажир 45-летний журналист и экс-боец АТО Виталий Кукса, который много писал на военную тематику.

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