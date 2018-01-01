Взрыв или ядохимикаты: под Днепром люди шокированы массовой гибелью пчел, видео

Пчеловоды утверждают, что по неизвестной причине утром обнаружили пустые улья с погибшими насекомыми.

Люди утром нашли возле ульев кучи мертвых пчел Скриншот: YuoTube

В Павлоградском районе Днепропетровской области 1 июня местные владельцы пасек обнаружили практически пустые улья с массово погибшими пчелами

Пчеловоды утверждают, что это не просто гибель насекомых, это их полное уничтожение, поскольку такие пчелосемьи восстановить уже будет невозможно. Видео опубликовано в YouTube.

По словам очевидцев, причина уничтожения пчел, которые для многих семей региона являются единственным источником дохода, остается неизвестной. Что делать людям дальше и как выходить из данной ситуации – тоже остается загадкой, поскольку законодательно пчеловодство в нашей стране не защищено.

Люди в панике пытаются разобраться в ситуации. Одни утверждают, что слышали и видели взрыв на полигоне Павлоградского механического завода (ранее филиал днепровского Южмаша), после которого в воздухе слышен запах химических веществ. Другие не исключают версию о том, что местные фермеры могли обработать свои сельхозкультуры ядохимикатами, что привело к гибели пчел. Однако пчеловоды, которые занимаются в этом регионе производством меда уже десятилетиями, уверяют, что фермеры и раньше делали обработку своих полей, но с такими масштабами гибели люди сталкиваются впервые.

Пчеловоды подчеркивают, что вывозят пчел к полигону ежегодно, поскольку там большое количество цветов, что позволяет собрать мед из разнотравья. И добавляют, что чем ближе пасека к полигону, тем больше погибших пчел. Особенно пострадали пчеловоды в селах Александровка и Левадки Павлоградского района. Там у людей полностью пропало 100% пчелосемей.

Присутствует нецензурная лексика, 18+

Как ранее сообщалось, карпатские пчелы с пасеками отправят на экспорт в Канаду, чтобы они помогли спасти популяцию насекомых в этой стране.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram