Взрыв на шахте Донбасса: 8 пострадавших, на поверхность выведены более 400 горняков

Во время происшествия нв шахте находилось 406 человек.
Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем Facebook.
По его словам, шахтеры получили ожоги различной степени и доставлены в краматорскую больницу.
"Происшествие произошло в 16:22, в то время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке — 37 человек. Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность.
Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", — сообщил губернатор.
Напомним, на неподконтрольной Украине территории Донбасса на шахте в городе Ждановка Донецкой области в результате взрыва метана погибли два горняка.