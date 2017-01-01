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Взрыв на шахте Донбасса: 8 пострадавших, на поверхность выведены более 400 горняков

Сегодня, 20:14

Во время происшествия нв шахте находилось 406 человек.

Шахта, шахтры
Reuters
В Донецкой области в результате вспышки метана на частной шахте "Шахтоуправления Покровское" пострадали 8 горняков.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в своем Facebook.

По его словам, шахтеры получили ожоги различной степени и доставлены в краматорскую больницу.

"Происшествие произошло в 16:22, в то время в шахте находилось 406 человек, непосредственно на аварийном участке — 37 человек. Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность.

Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия", — сообщил губернатор.

Напомним, на неподконтрольной Украине территории Донбасса на шахте в городе Ждановка Донецкой области в результате взрыва метана погибли два горняка.

 
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взрыв, шахта, Донбасс. Жебривский, пострадавшие, горняки
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