Взрыв на военном полигоне: Москаль уточнил информацию о жертвах

Подтвердилась информация Минобороны.

Москаль уточнил информацию о жертвах на полигоне. УНИАН

На своем сайте он уточнил, что погибших – трое, как и сообщало изначально Минобороны.

"По уточненной информации, в пятницу 6 июля в ходе учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15-го отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде", – написал Москаль.

По его данным, еще 9 человек (из них два офицера, а также рядовые и старшие солдаты), получивших ранения военнослужащих, доставлены в госпиталь.

По предварительной информации, во время учений взорвался миномет "Молот". В связи с чем президент Петр Порошенко приказал запретить минометы "Молот" на учениях до конца расследования.

facebook.com/o.reshetylova

Ранее Минобороны назвало основную версию взрыва на военном полигоне на Ровенщине. На место происшествия отправилась оперативная группа и лица, ответственные за проведение расследования.

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