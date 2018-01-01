Взрывы в Балаклее: отчет МВД и версия от Минобороны

В целом реакцию официальных украинских ведомств можно уместить в пару фраз: "Все нормально, все под контролем, работаем".

Панорама Балаклеи утром 3 мая twitter.com/slobozhanyn

Такую информацию в четверг, 3 мая, озвучили представители пресс-центра украинского МВД, сообщает портал "ТСН".

По данным ведомства, сегодняшний пожар на военном складе в Балаклее произошел во время очищения и разминирования остатков снарядов, не разорвавшихся после прошлогодней серии взрывов.

Как сообщают в МВД, весь личный состав полиции Балаклейского района был развернут после объявления тревоги, а также перешел на работу в круглосуточном режиме. На данный момент подъезде к складу обустроены блокпосты, а все дороги перекрыты.

По информации представителей Минобороны Украины, пламя вспыхнуло в 13.35 по Киевскому времени на бывшей технической территории арсенала №65. К локализации возгорания были привлечены два пожарных расчета и инженерная машина разграждения.

Представители Харьковской облгосадминистрации считают ситуацию, сложившуюся нынче в Балаклее вполне контролируемой. По словам чиновников, там происходят активные работы по эвакуации людей на улице Арсенальная − в прилегающем к арсеналу №65 частном секторе.

http://glavred.info/ukraine/v-balaklee-na-voennom-arsenale-snova-vzryvalis-snaryady-nazvana-prichina-503543.html

Напомним, чуть более года назад, в ночь с 22 на 23 марта, в Балаклее начались взрывы и пожар на складе боеприпасов, в результате инцидента погибла женщина. Возгорание ликвидировали к 24 марту. В СБУ позднее квалицирировали произошедшее как диверсию.

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