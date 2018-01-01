Взрывы в Балаклее. В ГосЧС заявили о ликвидации пожара на армейском арсенале

Пожар в Балаклее был ликвидирован 8 мая.

Пожар в Балаклее ликвидирован twitter.com/slobozhanyn

Спасатели полностью ликвидировали пожар на армейском арсенале в Балаклее Харьковской области

"В 17:00 8 мая ликвидирован пожар в Балаклее на технической территории военного арсенала Министерства обороны", — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 3 мая в Балаклее Харьковской области на технической территории воинской части "65 Арсенал" Министерства обороны Украины произошло возгорание сухой травы с последующими единичными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

Позднее в Минобороны назвали основные версии причин взрывов на военном арсенале в Балаклее.

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