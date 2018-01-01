Взяли Рейхстаг. Опубликованы абсурдные фото из Крыма

Пользователи соцсети показали "развлечения" крымчан с детьми.
Как сообщает Вконтакте ресурс "Евпатория онлайн", взрослые и дети собрались, чтобы отметить "73 годовщину водружения знамени Победы над Рейхстагом советскими воинами-освободителями".
Отмечается, что за участие во взятии Рейхстага участники заплатили деньги. И поскольку это было благотворительное мероприятие, все средства передадут в местный фонд помощи животным.
На снимках видно, что крымчане использовали советскую партийную атрибутику, а также военную форму того времени. В итоге мероприятия они водрузили советское знамя над "Рейстагом", роль которого исполнило разрушенное здание.
Напомним, блогеры из России проехались на автомобиле по новому Крымскому мосту, который в перспективе должен соединить аннексированный полуостров Крым с материковой частью РФ.
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