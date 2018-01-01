"Я из Донецка, мне по*уй". В центре Киева разгорелся скандал из-за сепаратистской музыки: видео

Националисты заставили переселенца с Донбасса принести извинения за свои действия на камеру.

В Киеве звучала песня, прославлявшая "Гиви" и "Моторолу" Соцсети

Активисты провели воспитательную работу с переселенцем, работающим продавцом еды в центре Киева, который включал в своем ларьке сепаратистскую музыку, прославляющую главарей боевиков на Донбассе "Гиви" и "Моторолу".

Как рассказал на своей странице в соцсети активист националистической организации "С14" Сергей Мазур, националисты заставили мужчину принести извинения за свои действия на камеру.

Так, во время беседы продавец пообещал, что подобное больше не повторится, и заверил, что у него нет антиукраинской позиции. Он добавил, что Крым — это Украина, а также выступил против российской агрессии на Донбассе.

"Это второй поход активистов "С14". В первый раз "героя" из Донецка не застали, но пообщались с руководством. Перед нашим приходом небезразличные патриоты дали понять продавцу, почему больше не стоит включать музычку про Гиви и Мотороллу", — уточнил Мазур в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе кассир швырнула в лицо АТОшнику удостоверение УБД.