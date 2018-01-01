"Я не хочу вешать трусы на все суды". Мухарский рассказал о возвращении из эмиграции

Шоумен отметил, что вернется в Украину, когда будут окончательно решены все его судебные споры.

Мухарский намерен вернуться в Украину Скриншот видео с youtube.com

Известный украинский телеведущий и певец Антин Мухарский, который эмигрировал из Украины из-за скандала с экс-супругой Снежаной Егоровой , рассказал о своих планах относительно возвращения на родину.

Во время чата в "Главреде" он подчеркнул, уезжать из Украины навсегда никогда не планировал и хочет вернуться, но есть несколько факторов.

"Я вернусь в Украину в сентябре. Есть предложение одного телевизионного проекта. Возможно, он выйдет в октябре. Я не оторван от Украины. Просто сейчас решил немножко побыть в других мирах и посмотреть со стороны на все, почистить свою карму, эмоции, чувства и мысли благодаря этому. Но я не планирую покидать Украину. Вернусь, когда представится такая возможность", - отметил Мухарский.

По словам шоумена, ранее у него был в Украине бизнес, который приносил прибыль. Это было агентство по организации корпоративов. Однако имущественные споры с бывшей женой привели к тому, что его счета предпринимателя арестованы уже на протяжении нескольких лет.

"Суды тянутся годами, я не могу получить ни одного решения ... Пока я не повесил трусы на Оболонский суд, там четыре года лежало мое дело. И только когда я повесил на суд трусы, сразу дело сдвинулось с места. Так что, мне бегать и вешать трусы на все суды? Я этого делать не буду. Единственное, чего я хочу - справедливости, норм, которых придерживаются в цивилизованном обществе. У нас суды - это абсолютный пережиток "совка" жлобско-украинского типа. Эти наглые судьи с потными рылами, отталкивающие и наглые, когда от одного общения с ними тебя воротит", - сказал шоумен.

Мухарский добавил, что вернется в Украину, когда будут завершены все его судебные тяжбы.

Напомним, ранее Мухарский рассказал, как зарабатывает себе на жизнь после эмиграции из Украины в связи со скандалом с экс-супругой Снежаной Егоровой.

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