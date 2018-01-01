"Я судимый атошник, мне терять нечего". В Киеве появился новый вид вымогательства "на лоха"

Водителей в столице шантажируют, запугивая порчей автомобилей.

В Украине появился новый вид вымогательства - злоумышленники портят автомобили людей и оставляют записки от имени якобы участников АТО, требуя деньги за то, чтобы не произошла повторная порча имущества.

Такую информацию на своей странице в соцсети Facebook опубликовал блогер Денис Гороховский, показав фото распространяемой листовки, которую оставляют у машин с пробитыми колесами. "Новый вид вымогательства. Глупый, чисто на лоха. Но сам факт", - написал Гороховский, приложив к посту фотографию такой записки.

Вымогатели готовы отвязаться от владельца авто, получив 500 гривен на карточку Привата. Записки распространяются в Соломенском и Голосеевском районах столицы.

"Пробитое колесо - это первое предупреждение. Мне 29 лет. Полгода назад я вернулся из АТО с ранением руки. Поэтому на нормальной работе работать не могу. Жена ушла. Денег нет. Условно судимый за кражу. У меня записана вся информация по твоей машине, и где ты живешь я знаю. Я могу полностью исцарапать твою машину, поразбивать все окна, могу вообще сжечь, мне терять нечего. Прячь ее, не прячь, все равно найду, рано или поздно. У тебя есть два дня, чтобы оплатить 500 гривен на карту: 4890 4944 7072 4220. Заплатить сможешь только через Приват24. В назначении платежа указываешь номера своей машины, и после этого будь спокоен, я с машиной ничего не сделаю", - говорится в тексте листовки.

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В конце текста злоумышленники угрожают повторно испортить машину на следующий день в качестве подтверждения серьезности своих намерений.

"Вы сами меня до этого довели. Я тоже хочу жить. В полицию обращаться бессмысленно, тебе никто не поможет. Ремонт машины потом будет стоить очень недешево. Если еще отремонтировать можно будет. Завтра оставлю еще пару царапин, чтобы не сомневался в моих словах", - говорится в письме.

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