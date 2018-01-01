"Я тебе зубы сейчас выбью". Пассажиры избили контролера во Львове: видео

Пассажиры предъявили льготные билеты, однако у них не было документов, которые бы подтверждали право на льготу.

Пассажиры избили контролера во Львове Житомир-info

Во Львове произошел конфликт в общественном транспорте между двумя пассажирами и контролером.

Пассажиры предъявили льготные билеты, однако у них не было документов, которые бы подтверждали право на льготу — ученического или студенческого билет. Ребята, как видно на видео с регистратора контролера, предъявили свои паспорта в виде ID-карточек. Один из них пытался доказать, что в свои 17 лет он имеет право на льготный проезд, а соответствующий документ, мол, забыл дома. Ребята согласились уплатить штрафы по 100 грн каждый, доехать до конечной, там дождаться полиции и "все сделать по закону".

Контролер "Львовэлектротранса" взял паспорт в руки, а потом не захотел отдавать парню. Тот сначала просил вернуть документ. Однако контролер отказывался это делать. После того парень "вскипел", начал обзывать контролера, ругался, а потом произошла драка.

В итоге контролер получил легкие телесные повреждения, пишет Galinfo. Также был поврежден видеорегистратор стоимостью 6,5 тыс. грн.

Пассажиров-"зайцев" задержала полиция, открыто уголовное производство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве маршрутчик из-за замечания битой избил пассажира.

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