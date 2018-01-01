"Я тебя урою". В Киеве депутат горсовета Василькова избила консьержку-пенсионерку, видео

Муж депутатки — руководитель одного из отделов в КГГА.

Председатель Васильковского районного совета, депутат Наталья Баласинович побила консьержку, которая 11 лет работает в столичном доме, где живут состоятельные люди.

Чиновница инцидент отрицает, сообщает ТСН.

"Вообще, как Баба Яга. Такие глаза страшные", — признается она. Поведение депутата шокировала консьержку еще больше, чем внешность. "Я таких матов в жизни не слышала. Ужас", — говорит консьержка Любовь Хоменко, которая узнала свою обидчицу в соцсетях.

Конфликт возник потому, что у консьержки был приказ не впускать Баласинович в дом, где проживает свекровь 33-летней главы райсовета. Женщина не хотела видеть такую гостью и распорядилась не пускать невестку на порог.

"Я говорю: вас сказали не пускать. Она начала меня отталкивать. Стою, спиной закрываю – она меня за волосы схватила", — вспоминает пострадавшая. Слова консьержки подтверждает подруга, которая услышала крики и прибежала на помощь. "Материлась, угрожала: я тебя кончу. Потом и меня толкнула", — рассказала она.

Двум пенсионеркам все же удалось вытолкнуть незваную гостью на улицу и вызвать полицию и скорую. У консьержки диагностировали ушибы головы, правоохранители открыли уголовное производство. Жители дома говорят, что слышали о "блондинке", потому что она уже несколько раз устраивала скандалы в доме. Однако связываться с ней никто не хочет, поэтому соглашаются говорить только на условиях анонимности.

"За последнюю неделю четыре раза приезжала полиция ее успокаивать", — говорят соседи. Один из визитов даже сняли на видео – на кадрах гостя угрожает проклятиями всем вокруг, желает смерти родственникам и плюется в людей.

Вопрос о избиении консьержки сама Баласинович игнорирует. "Что это за маразм? До свидания", — отреагировала она телефону. Ее муж Богдан — руководитель одного из отделов в КГГА. Его мама рассказывает, что раздоры в семье начались после того, как он подал на развод.

"Они не живут шесть лет. Он туда ходил, но они вместе не проживали, не вели хозяйство вместе. Мы на нее зла не держим. Мы хотим, чтобы она нас оставила в покое. И чтобы нам давала видеться с внучкой. Но как они не могут жить – так не надо. Надо разойтись, интеллигентно, и все!", — говорит она.

Руководитель Васильковского райсовета таки назначила встречу с журналистами у себя в кабинете. Но на нее не пришла. Чиновницу корреспонденты застали в одном из сел, где у нее была запланирована встреча с избирателями.

"Уважаемые журналисты, если у вас есть вопросы относительно моей деятельности как председателя райсовета, я с удовольствием готова дать вам интервью. Свою личную жизнь, свое тяжелое расставание со своим мужем и его не мужские поступки относительно фабрикации против меня уголовных дел, я не готова обсуждать на всю страну. Это мое личное горе", — заявила она. На видео Баласинович себя не узнала. "Я не знаю, кто это на видео и чье это видео", — сказала депутат.

Председатель райсовета напоследок жалуется, что при разводе муж будто бы хочет отсудить у нее имущество. Еще в прошлом году она задекларировала наличные – почти 80 тысяч долларов и миллион гривен, но жилья в собственности не имела. Дом под Киевом и квартира в столице на 100 квадратов записаны на маму-пенсионерку, которая открывать дверь не хочет, и, как и дочь, жалуется на зятя. Последний от комментариев также уклоняется, зато его мама утверждает, что до инцидента с консьержкой писала заявление в полицию на невестку и попросила дежурных в дом ее не пускать. "Потому что она делает разные пакости. Рисует стены. Все время шантажирует", — пояснила хозяйка квартиры.

Теперь о шантаже и говорит консьержка Любовь Хоменко. Она утверждает, что через неделю после драки Баласинович снова наведалась к ней на работу – сначала извинялась и просила забрать заявление из полиции, а потом начала угрожать. "Я тебя урою, закопаю... Век прожила небитая, а тут она. Я не хочу ее наказать. Я хочу, чтобы она ко мне не подходила на пушечный выстрел", — пояснила пенсионерка.

В Нацполиции сообщили, что открыли уголовное производство по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. Подробностей не разглашают, потому что продолжается следствие. Соседи же предполагают, что это был не последний скандал в состоятельной семье. Судебный процесс о расторжении брака чиновника столичной администрации и председателя райсовета в области как раз в разгаре.

Напомним, в Киеве на вокзале избили и ограбили иностранца.