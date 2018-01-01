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"Я - ватник": полиция завела уголовное дело по факту издевательств над человеком

Сегодня, 10:47

Уголовное производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

ватник чернигов
Ранее полиция заявляла, что мужчина сам попросил себя привязать Открытые источники
Национальная полиция Чернигова начала уголовное производство по факту издевательства над мужчиной, которого члены националистических организаций  привязали к столбу. 

"Полиция Чернигова открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства, при которых в областном центре привязали к столбу мужчины", - сказано в сообщении пресс-службы Черниговской НПУ.

Уголовное производство открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас правоохранители, как уверяет полиция, устанавливают лиц, которые привязали мужчину к столбу. Продолжается досудебное расследование.

Нелишним будет напомнить, что еще вчера, 20 июля, полиция, приехавшая на вызов, попросту бездействовала, а затем в официальном комментарии полицейские заявили, что мужчина "сам попросил привязать себя к столбу и плевать в него".

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Напомним, 20 июля в Чернигове предположительно психически нездорового местного жителя привязали к столбу активисты националистических организаций, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник". На замечания прохожих о негуманности их действий активисты предлагали им отвязать мужчину и самим стать на его место. Угрожали и одному из репортеров, который снимал инцидент. Примечательно, что один из патрульных, прибывших на место происшестяи по вызову, по-дружески пожал руку Тарнавскому и его соратникам. "Это купленные патрульные наши, все нормально", - заявил один из активистов.

Речь может идти о задержанном полицией несколько дней назад мужчине, который бросал бутылки в памятник Героям Небесной Сотни на Красной площади.

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Теги:  
Украина, Чернигов, ватник, издевательства, националисты
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