Япония упростила визовый режим для украинцев

Между Украиной и Японией увеличен срок действия виз с 3 до 5 лет.

С 1 января 2018 года Япония упростила визовые требования для краткосрочного пребывания граждан Украины в стране.

Об этом ранее сообщили в пресс-службе посольства Японии в Украине.

"Будет расширен круг заявителей, имеющих право на многократные визы для краткосрочного пребывания с деловыми целями, культурных и научных деятелей. Также срок действия виз будет увеличен с 3 до 5 лет максимум. В дополнение к существующим однократным визам будут введены многократные визы (со сроком действия 3 года и максимальным сроком пребывания 30 дней) для краткосрочного пребывания с различными целями, в том числе туризма. В случае самостоятельной оплаты поездки заявителю не нужно будет предоставлять документы от гаранта", – сообщили в посольстве.

С началом действия вышеперечисленных мероприятий ожидается улучшение условий для туристов, предпринимателей, увеличение числа граждан, повторно посещающих Японию, дальнейшее укрепление межличностных контактов.

Напомним, С 1 января 2018 года Украина вводит на границе биометрический контроль. Теперь граждане 71 страны, в том числе России, обязаны будут сдавать отпечатки пальцев.