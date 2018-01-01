Ярош объявил о наборе "юных добровольцев" для "уничтожения империи-агрессора России"

Рекламный ролик школы "Юный доброволец УДА" позже был опубликован на портале YouTube.

Дмитрий Ярош УНИАН

Внефракционный депутат Дмитрий Ярош , экс-глава "Правого сектора", а ныне руководитель "Украинской добровольческой армии", объявил о наборе детей в школу "Юный доброволец УДА".

"Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта, готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего извечного врага, империи-агрессора России", − написал он на собственной странице в социальной сети Facebook.

Позднее на портале YouTube был опубликован рекламный ролик школы "Юный доброволец УДА".

Напомним, ранее Ярош заявлял о том, что большая война между Украиной и Россией с каждым днем все ближе.

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