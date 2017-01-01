Языковой скандал в аэропорту "Борисполь". Бармена уволили после слов "я ваш иврит в ж*пе видел"

Инцидент произошел 7 января.

В международном аэропорту "Борисполь" работник одного из кафе отказался общаться с посетителем на украинском языке, оскорблял другие языки, в результате чего был уволен.

Инцидент произошел 7 января, сообщил профессор медицины из Тернополя Игорь Господарский в сообществе "И так поймут" в Facebook.

"7 января. Ночь. Международный аэропорт "Борисполь". Кафе Cup. Мальчик-бармен, лет 25, который принимает у меня заказ на чай, эспрессо, какао, воду и разнообразные круассаны уже в третий раз на мой украинский упорно отвечает на русском", — написал он.

По словам Господарского, после его замечания бармену о том, что он работает в сфере услуг и должен общаться с клиентами на украинском, работник заведения ответил, что отвечает на том языке, на котором ему удобно.

"Я сказал ему: достаточно в аэропорту владеть двумя языками: украинским и английском. Представьте себе, что посетитель бы сейчас обращался к Вам немецком или на иврите. На что парень мне ответил: "Я ваш иврит в ж*пе видел", — рассказывает профессор.

После этого в конфликт вмешалась девушка-коллега бармена, извинившись на украинском языке и пытаясь сгладить ситуацию. Однако, бармен продолжал отстаивать свою точку зрения, заявив, что пассажир "слишком украинизирован".

В тот же день руководство кафе уволило скандального сотрудника.

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" произошел инцидент с пассажирским самолетом.