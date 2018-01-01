Языковой вопрос: Украина и Болгария договорились по реформе образования

Представители государств скрепили подписями соответствующую декларацию.

Болгария и Украина достигли консенсуса по языковому вопросу Фото: Министерство образования и науки Украины

Украина и Болгария подписали Декларацию, которая обеспечит представителям болгарских нацменьшинств доступ к образованию на родном языке

"Наша цель - предоставление равных возможностей всем школьникам. Закон "Об образовании" гарантирует, что украинские дети, принадлежащие к национальным меньшинствам, получат достаточный уровень как родного, так и государственного языка для реализации их конституционных прав", - цитирует министра образования Лилию Гриневич официальный сайт Министерства образования и науки Украины.

Украинский министр подписала документ со своим болгарским коллегой Красимиром Валчевым. Отмечается, что фактически данная Декларация является подтверждением того, что Болгария согласна с реформой образования, реализуемой в Украине.

Министр Валчев согласился с важностью изучения государственного языка "как фактора интеграции страны и общественного согласия из-за расширения применения государственного языка в учебном процессе, в частности путем увеличения времени обучения на государственном языке".

По словам Гриневич, новая программа предполагает постепенное увеличение предметов на украинском языке для школьников нацменьшинств. Возрастание начнется с пятого класса и к одиннадцатому достигнет пропорции в 60% на украинском, а 40% на языке нацменьшинств.

"Это модель, которую успешно применяют страны ЕС. Такое изменение - необходимый с образовательной точки зрения шаг", - добавила министр.

Гриневич подчеркнула, что именно эта норма вызвала возмущение Венгрии, а также замечания со стороны Румынии и Болгарии.

Напомним, венгры Закарпатья опровергают достижение договоренностей с министром образования Лилией Гриневич по закону об образовании, поскольку на встречу приехал ее заместитель Павел Хобзей.

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