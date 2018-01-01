Языковые квоты на телевидении ужесточат уже с осени

Методология подсчета украинского языка на ТВ будет пересмотрена.

Сергей Костинский

Уже с осени 2018 года для языковых квот на ТВ будет действовать новый принцип - в обязательные 75 процентов вещания на украинском языке будут входить исключительно украиноязычные программы.

Об этом заявил член Национального Совета Сергей Костинский, отметив, что двуязычные программы не будут засчитываться в квоты и телеканалам "придется поработать" над этим вопросом, сообщает galinfo.

"У нас есть данные по реальной доле украинского языка. Мы взяли на себя дополнительную нагрузку, чтобы информировать общество о реальной картине с украинским языком на телевидении. Правда, мы применяем широкую методологию, то есть включаем в квоты как полностью украиноязычные программы, так и те, где используются два языка. В этих условиях все телеканалы, которые мы промониторили, демонстрируют показатель более 75%. Единственное исключение — телеканал "Интер", — сообщил Костинский.

Напомним, в марте украинская радиостанция заплатила рекордный штраф за нарушение языковых квот.

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