Языковые квоты на телевидении ужесточат уже с осени

Методология подсчета украинского языка на ТВ будет пересмотрена.
Об этом заявил член Национального Совета Сергей Костинский, отметив, что двуязычные программы не будут засчитываться в квоты и телеканалам "придется поработать" над этим вопросом, сообщает galinfo.
"У нас есть данные по реальной доле украинского языка. Мы взяли на себя дополнительную нагрузку, чтобы информировать общество о реальной картине с украинским языком на телевидении. Правда, мы применяем широкую методологию, то есть включаем в квоты как полностью украиноязычные программы, так и те, где используются два языка. В этих условиях все телеканалы, которые мы промониторили, демонстрируют показатель более 75%. Единственное исключение — телеканал "Интер", — сообщил Костинский.
Напомним, в марте украинская радиостанция заплатила рекордный штраф за нарушение языковых квот.
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