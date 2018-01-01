Йехонатан, Фрида и Вадя Ротор. Названы самые экзотические имена киевлян 2017 года

Мужчина, который в 2011 году официально стал Джеймсом Бондом, в 2017 году вернул себе свою фамилию и имя.
Виталий, Вадим, Богдан, Денис, Вячеслав, Роман, Никита, Александр, Алексей, Ростислав, Анатолий, Василий, Станислав изменили имена на Иен, Вадя Ротор, Йехонатан, Хасан, Вацлав, Ларс, Сорин, Искандер, Томас, Рони, Альтаир, Ласло, Аарон, рассказали в Главном управлении юстиции столицы.
А Ольгу, Наталью, Оксану, Ларису, Марию, Евгению, Юлианну, Юлию, Лилию, Лидию, Людмилу, Ирину, Екатерину стали называть Софико, Тайлер, Оона, Нервенде, Майрам, Орнелла, Юнона, Петра, Нилуфер, Фрида, Лялия, Эйна.
Две девушки выбрали себе новое имя — Рина.
Также сообщается, что мужчина, который в 2011 году официально стал Джеймсом Бондом, в 2017 году вернул себе свою фамилию и имя.
По статистическим данным, экзотические имена себе выбирали киевляне 1970-х и 1990-х годов рождения.
Напомним, ранее были названы самые популярные имена новорожденных.
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