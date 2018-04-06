За арестованного капитана российского судна "Норд" внесли залог

Адвокатам не удается получить подтверждение о платеже.

За Владимира Горбенко внесли залог crimeapress.info

За арестованного капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко внесен залог, однако пока не удается получить подтверждение о платеже, сообщил адвокат капитана Дмитрий Щербина.

Сумма залога составляет 35 тысячи 240 гривен. Меру пресечения избрали до 31 мая, передает РИА "Новости".

Ранее Херсонский городской суд избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.

Напомним, российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.