За арестованного капитана российского судна "Норд" внесли залог

Адвокатам не удается получить подтверждение о платеже.
Сумма залога составляет 35 тысячи 240 гривен. Меру пресечения избрали до 31 мая, передает РИА "Новости".
Ранее Херсонский городской суд избрал капитану меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога.
Напомним, российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.
Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.