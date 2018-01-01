"За*балась. Это ад". Сестра Сенцова рассказала о своем "шкурном интересе" в деле его освобождения

Кузина режиссера-политзаключенного жестко высказалась в соцсети Facebook.

Режиссер-крымчанин Олег Сенцов, незаконно осужденный российскими властями после аннексии полуострова, жив и сражается, продолжая голодовку.

"Он борется, хотя ему это очень тяжело, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет", − написала его кузина Наталья Каплан на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, она особо отметила, что в юридическом поле по делу Сенцова совершаются все возможные шаги и принимаются все реальные решения.

"Ни Олег, ни я не считаем, что адвокаты х*йней страдают и пиарятся на деле. Дело лежит в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – "Главред") с 2014 года, ему дан приоритет, почему все так затягивается − вопрос к ЕСПЧ. УДО и амнистия - не наш вариант, Олег осужден по статье "Терроризм", а это исключает условно-досрочное освобождение или амнистию. Остается только помилование", − написала Каплан.

Кроме того, кузина Сенцова в жесткой форме ответила на все "обвинения", предъявляемые ей интернет-пользователями.

"Финансовые вопросы и мой пиар на Олеге. Я очень жду, когда Олег выйдет. Да, у меня шкурный интерес. Мне крайне не хватает личного пространства и моей жизни. Сейчас я живу жизнью Олега и, честно, я за*балась. Моя жизнь проходит стороной и меня это угнетает. Честно, быть сестрой Олега Сенцова - это ад", − подытожила Каплан.

Напомним, ранее в Сети был опубликован текст письма Сенцова из колонии.

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