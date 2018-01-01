СБУ проверит "ДнепрАзот" из-за дефицита хлора

По результатам проверки следователи ведомства примут решение о квалификации действий сотрудников предприятия.

Служба безопасности Украины приступила к проверке сотрудников предприятия "ДнепрАзот" в связи с ситуацией с хлором, которая сложилась в стране.

Об этом сообщается на странице спецслужбы в Facebook.

"Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО "ДнепрАзот", которые привели к созданию дефицита жидкого хлора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы действия работников предприятия привели к тому, что возникла угроза отравлений и эпидемии в Украине.

"Администрацией ПАО "ДнепрАзот" в нарушение договорных обязательств и без предварительного уведомления приостановлено производство и отгрузки жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений и распространения эпидемий", - отметили в СБУ.

По результатам проверки следователи ведомства примут решение о квалификации действий сотрудников предприятия, "причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации", согласно Уголовному кодексу Украины.

Ранее сообщалось, что из-за проблем на предприятии "ДнепрАзот", вызванных высокими ценами на газ, для обеззараживания питьевой воды Украина начала импортировать жидкий хлор из Румынии.

Хлор из Румынии поступает небольшими партиями, по 30-40 тонн в неделю, однако, по словам вице-президента Ассоциации водоканалов Украины Ольги Бабий, этого все равно не хватает. Польский и словацкий хлор может начать поступать в Украину до конца лета.

В начале июля "Киевводоканал" предупредил жителей Украины о возможном ограничении или полном прекращении подачи питьевой воды.

Из-за приостановки работы на неопределенный срок предприятия "ДнепрАзот" - крупнейшего производителя хлора для обеззараживания питьевой воды - запасы химикатов на водоканалах подходят к концу, на некоторых предприятиях хлора осталось на срок до 20 суток.

"Если "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели подача воды в централизованную водопроводную сеть в некоторых регионах и городах Украины может быть значительно ограничена, а в некоторых городах и полностью прекращена", - сообщали в "Киевводоканале".

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