"За госизмену и мошенничество". Корчинский предложил радикальный метод борьбы с УПЦ МП

Скандалы вокруг Украинской православной церкви Московского патриархата продолжают развиваться.

Митрополит Онуфрий во вренмя официального мероприятия УПЦ МП "Униан"

Известный украинский публицист и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский выступил с предложением преследовать руководителей УПЦ (Московского патриархата) за государственную измену и мошенничество.

"Большевики разрушили не все церкви, в некоторых устраивали склады, в монастырях – исправительные колонии. Снаружи вроде бы церковь, а изнутри – свинарник. "РПЦ" – тоже снаружи будто церковь. Москва сейчас и в Эрэфии, и в Украине основывает свою пропаганду в двух культах - культе великой победы Колымы над Бухенвальдом и культе казенного православия. Всеми электронными средствами раздувается представление об особой трансцендентной респектабельности "ерпецизма". Культы переплетаются, и для многих в Печерской Лавре Христос – это кто-то вроде заместителя товарища Сталина по политико-воспитательной работе (некогда, как и все, репрессированный, но впоследствии, благодаря мудрости Синедриона, реабилитированный). РПЦ и ее филиал в Украине не является церковью ни по происхождению, ни по сути. Руководители так называемой "киевской митрополии УПЦ" должны преследоваться не только за государственную измену, но и за мошенничество.", – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее наместник Киево-Печерской Лавры отметился скандальным заявлением.