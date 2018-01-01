За мгновение до жуткого ДТП. Камера наблюдения зафиксировала движение Mazda в Кривом Роге

Запись была сделана камерой наблюдения, которая установлена на школе.

Mazda ехала быстрее разрешенной скорости dp.dsns.gov.ua

Опубликовано видео движения автомобиля Mazda за считанные секунды до масштабной аварии в Кривом Роге

На записи видно, как машина едет по улице вблизи места трагедии, говорится в сюжете ТСН.

Запись была сделана камерой наблюдения, которая установлена на школе. Вблизи учебного заведения скорость ограничена, но по предварительным выводам экспертов, Mazda ехала быстрее, чем разрешенные знаком 40 км/час.

Следствие также установило, что маршрутка, которая попала в аварию, была переполнена. По документам в бусе указано 20 мест для сидения, тогда как в действительности их было лишь 14, а в момент ДТП в салоне находились 26 пассажиров.

После криворожской аварии перевозчик, работающий по всей Украине, может лишиться лицензии — по крайней мере этого потребуют правоохранители.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием авто Mazda, маршрутного такси и автобуса, умерли девять человек. Позже суд арестовал водителя иномарки без права на внесение залога.

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