За невывешенный на праздники "флаг УПА" собрались штрафовать на 8,5 тыс. грн

А за публичное надругательство над "флагом УПА" можно будет и вовсе получить срок.
Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.
При этом предлагается, чтобы "Флаг Национального достоинства" устанавливали на зданиях органов государственной власти, школах, садиках, институтах и предприятиях 9 раз в году:
"Местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается Флаг Национального достоинства", — добавили инициаторы законопроекта.
В документе четко описаны технические требования к флагу и правила его установления: "При одновременном установлении Государственного Флага и Флага Национального достоинства, Госфлаг поднимается с левой стороны здания (если стоять лицом к фасаду), а Флаг Национального достоинства – с правого. При этом, Флаг Национального достоинства не должен находиться выше Госфлага".
Парламентарии также предложили дополнить КоАП и УК статьями, которые касаются непосредственного обращения с Флагом Национального достоинства. Например, если чиновники забыли поднять черно-красный флаг в установленные дни, то за это полагается штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – на сегодня это от 5100 тыс. грн до 8500 тыс. грн.
А за публичное надругательство над "флагом УПА" можно и вовсе получить срок: "Публичное надругательство над Флагом Национального достоинства влечет ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до трех лет".
Напомним, в Хмельницкой области красно-черный флаг приравняли к государственному. Депутаты требуют от парламента официального признания символа. И это не первая область, где флагу ОУН дан официальный статус. Ранее за такое решение проголосовали депутаты городского совета Львова.