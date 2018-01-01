За незаконную добычу песка для керченского моста у берегов Крыма арестовано российское судно

По информации прокуратуры, задержанное судно находится в порту города Южный Одесской области.

Российское судно занималось воровством песка в украинском заповеднике Фото: Facebook/Юрий Луценко

Суд арестовал российское судно , которое осуществляло незаконную добычу песка у берегов оккупированного Крыма для перевозки в Керчь на строительство моста.

"В ходе досудебного расследования, прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с Военно-морскими силами ВСУ зафиксирована противоправная деятельность компании, зарегистрированной в Российской Федерации по незаконной добыче природных ресурсов (песка) у берегов Крыма", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Автономной Республики Крым.

Отмечается, что судно производило незаконную добычу песка и разработку полезных ископаемых в районе Каркинитского залива Черного моря, расположенного у берегов Крыма. По подсчетам специалистов, окружающей среде нанесен ущерб на сотни миллионов гривень

По сообщению прокуратуры, на судно наложен арест и сейчас оно находится в порту города Южный Одесской области.

"Установлено, что незаконную добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки г. Туапсе (РФ), принадлежащее компании Trans Services Maritime", - прокомментировал инцидент в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По словам главы ГПУ, российские судна организовали бизнес на продаже украденного из украинского заповедника "Лебединые острова" песка, который реализовывают для строительства керченского моста из Крыма в Россию.

Фото: Facebook/Юрий Луценко

Напомним, 30 марта в Украине было арестовано российское судно "Норд". Прокуратура Украины обвинила капитана Владимира Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск.