"Зацепил грузовик". СМИ узнали подробности аварии, в которую попал нардеп-"радикал"

Участники ДТП отделались ссадинами и испугом, выяснили журналисты.
Автомобиль отбросило в хозяйственную постройку при дороге, сообщает ТСН со ссылкой на слова очевидцев.
"Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались", — отметило издание.
Ранее нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко написал, что 6 июля на Кировоградщине Дмитрий Линько попал в "очень тяжелую" аварию. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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