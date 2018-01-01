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"Зацепил грузовик". СМИ узнали подробности аварии, в которую попал нардеп-"радикал"

Сегодня, 07:50

Участники ДТП отделались ссадинами и испугом, выяснили журналисты.

ДТП,оформление
Водитель машины, в которой был Дмитрий Линько, зацепил грузовик, узнали журналисты фото: sai.gov.ua
В Кировоградской области водитель внедорожника, в котором находился народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько, не справился с управлением и зацепил грузовик.

Автомобиль отбросило в хозяйственную постройку при дороге, сообщает ТСН со ссылкой на слова очевидцев.

"Все участники происшествия отделались ссадинами и испугом. На месте составили европротокол и разъехались", — отметило издание.

Ранее нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко написал, что 6 июля на Кировоградщине Дмитрий Линько попал в "очень тяжелую" аварию. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Дмитрий Линько, авария, Кировоградщина, ДТП
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