Задержание российского судна "Норд". Суд принял решение по членам экипажа

Паспорта членам экипажа не вернули.

Задержанное российское судно «Норд»

В пятницу вечером, 6 апреля, Приморский районный суд Мариуполя назначил штраф большинству членов экипажа рыболовецкого судна "Норд" , задержанного украинскими пограничниками в Азовском море.

При этом решения по двум морякам пока нет, сообщила Анна Шевелева, которая является представителем компании-владельца сейнера — керченского рыбколхоза имени Первого мая, передает "Интерфакс".

"Ждем результаты по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, членам экипажа еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана", — сказала она.

Членам экипажа вменяют часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция — штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста).

Напомним, ранее сообщалось, что за арестованного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко внесен залог, однако адвокатам не удалось получить подтверждение о платеже.

Российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

Судно "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.