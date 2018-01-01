Задержание украинского судна у Крыма. В Госпогранслужбе раскрыли, что грозит рыбакам

В РФ за браконьерство во внутренних водах предусмотрена административная ответственность, отметил Слободян.

Россияне будут пытаться "пришить" украинским рыбакам терроризм, полагает Олег Слободян www.chekltd.ru

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что членов экипажа украинского рыболовецкого судна , которых российские пограничники задержали у берегов захваченного РФ Крыма, могут обвинить в терроризме.

Россияне "будут пытаться привлечь их к уголовной ответственности, "пришить" терроризм, контрабанду оружия, что угодно", рассказал чиновник в эфире радио "Крым.Реалии".

По его словам, оккупанты "будут это делать, чтобы создать картинку того, что это не просто нарушители, а диверсанты".

Слободян подчеркнул, что "даже если не брать во внимание незаконность задержания украинского судна российской стороной, нарушение морских границ в России не является уголовным преступлением".

"Россия рассматривает это как браконьерскую деятельность во внутренних российских водах. Но опять же — за это у них предусмотрена административная ответственность, а не содержание под стражей", — отметил собеседник.

Напомним, 4 мая стало известно, что возле берегов Крыма — западнее мыса Тарханкут, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "за незаконный промысел камбалы-калкана". Судно и экипаж, в состав которого входили пять граждан Украины, доставили на полуостров "для проведения процессуальных действий".

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