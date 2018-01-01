Задержание в США украинских чиновников. В посольстве Украины сделали заявление

Украинская делегация работает в США по запланированной программе.

Посольство Украины в США выступило с заявлением lifedon.com.ua

Информация о якобы задержании в США представителей украинской космической сферы является недостоверной, сообщили в посольстве Украины в США

"Посольство Украины в США опровергает информацию о якобы задержании представителей украинской космической сферы, которые принимают участие в симпозиуме в городе Колорадо-Спрингз и якобы выезде посла Украины в США в Колорадо для выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что "это откровенный фейк и ложь".

"Украинская делегация работает по запланированной программе и продолжает участвовать в мероприятии", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что посол Украины в США Валерий Чалый продолжает работу в Вашингтоне как член украинской делегации на весеннем собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Посольство не исключает, что это спланированная информационная атака, которая может быть продолжена путем вбрасывания других фейковых новостей. Призываем украинские и международные СМИ быть внимательными и не поддаваться на провокации", — отмечается в сообщении.

Напомним, в сообщении шла речь о том, что основанием для задержания стало подозрение в причастности украинских чиновников к незаконной продаже в Северную Корею проектной документации, которая легла в основу ракетной программы КНДР.