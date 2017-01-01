Задержанная пьяной за рулем одесская чиновница с матом набросилась на полицейских

Женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и лезла в драку.

Тирновенко грубо нарушала ПДД Скриншот

В Одессе нетрезвая чиновница горсовета обрушилась с нецензурной бранью на патрульных полицейских, остановивших ее машину за нарушение правил дорожного движения.

Вечером 23 декабря их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УНИАН.

"При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру", — рассказали в областном управлении Нацполиции.

По словам активиста ОО "Безопасный город" Юрия Головчука, "горе-водительницу" опознали — это замначальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко". Активист также отмечает, что авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110-120 кмчас, проезжая на красный сигнал светофора.

"При этом несовершеннолетний сын чиновницы находился в салоне авто на переднем сидении", — уточнил Головчук, отметив, что после продолжительных споров с сотрудниками полиции женщина отказалась проходить проверку на алкотестере.

В патрульной полиции подтвердили, что автомашину в итоге определили на штрафплощадку.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика:

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