Задержанная пьяной за рулем одесская чиновница с матом набросилась на полицейских

Женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и лезла в драку.
Вечером 23 декабря их сотрудники остановили автомобиль Nissan Micra, водитель которого грубо нарушала правила и, по всем признакам, находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УНИАН.
"При составлении протокола женщина-водитель вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных и пыталась ударить журналиста, фиксировавшего происходящее на видеокамеру", — рассказали в областном управлении Нацполиции.
По словам активиста ОО "Безопасный город" Юрия Головчука, "горе-водительницу" опознали — это замначальника управления админуслуг горсовета Диана Тирновенко". Активист также отмечает, что авто, которым управляла чиновница, двигалось со скоростью порядка 110-120 кмчас, проезжая на красный сигнал светофора.
"При этом несовершеннолетний сын чиновницы находился в салоне авто на переднем сидении", — уточнил Головчук, отметив, что после продолжительных споров с сотрудниками полиции женщина отказалась проходить проверку на алкотестере.
В патрульной полиции подтвердили, что автомашину в итоге определили на штрафплощадку.
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