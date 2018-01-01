Задержанного в Крыму украинца ФСБ обвиняет в торговле оружием

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Крыму задержали украинца lenta.ru

В аннексированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали гражданина Украины.

Задержанному инкриминируют попытку сбыта оружия, сообщает "крымское управление" ФСБ РФ.

"При попытке сбыта пистолета "ТТ" были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения", — говорится в сообщении.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нелегальную покупку, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и патронов.

Напомним, ФСБ обвинила Чубарова и помощника Джемилева в создании в Крыму "экстремистской группы".

Ранее ФСБ задержала в Крыму российского военного за шпионаж в пользу Украины.

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