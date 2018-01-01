Задержанного в Крыму украинца ФСБ обвиняет в торговле оружием

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Задержанному инкриминируют попытку сбыта оружия, сообщает "крымское управление" ФСБ РФ.
"При попытке сбыта пистолета "ТТ" были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения", — говорится в сообщении.
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нелегальную покупку, а также передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия и патронов.
Напомним, ФСБ обвинила Чубарова и помощника Джемилева в создании в Крыму "экстремистской группы".
Ранее ФСБ задержала в Крыму российского военного за шпионаж в пользу Украины.
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