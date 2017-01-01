Задержанный на Донбассе россиянин Агеев получил тюремный срок

Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы.
О завершении судебного следствия сообщил в Facebook его адвокат Виктор Чевгуз.
По словам представителя защиты Агеева, россиянину также инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
"И хотя суд и согласился в этой части с прокурором, мы обжалуем данный приговор и по вопросам квалификации, и по мере наказания. На наш взгляд, с учетом смягчающих обстоятельств, наказание в виде 10 лет лишения свободы, является чрезмерно суровым", - написал адвокат.
Однако Чевгуз отметил, что по аналогичным статьям российские военнослужащие Александров и Ерофеев были приговорены к к 14 годам лишения свободы каждый.
Напомним, Агеев был задержан украинскими военными в Луганской области.
Ранее, он подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в ВС РФ.
Между тем, Минобороны РФ отказывается признать Агеева своим военным и заявляет, что он действительно служил в ВС РФ, но в прошлом году уволился в запас.