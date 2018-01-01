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Загадочная смерть на Житомирщине: в закрытой квартире нашли тела подростков

Вчера, 22:46

Входные двери были закрыты изнутри, поэтому пришлось сломать замок.

скорая
На Житомирщине в закрытой квартире нашли тела подростков news24ua.com
В селе Высокая Печь Житомирской области местная жительница, вернувшись с работы после ночной смены, обнаружила в квартире 16-летнего сына и 15-летнюю девушку без признаков жизни.

Входные двери были закрыты изнутри, поэтому пришлось сломать замок, передает отдел коммуникации полиции области.

На месте происшествия правоохранители следов постороннего проникновения в квартиру не обнаружили.

По заключению экспертов, причиной смерти подростков стало отравление неизвестным веществом. Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжается установление всех обстоятельств.

Напомним, ранее сообщалось, что в частном доме в селе Аулы Днепропетровской области обнаружены тела пяти погибших людей.

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Теги:  
Житомирщина, смерть, подростки, квартира
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