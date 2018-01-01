Загадочная смерть начальника полиции под Херсоном: подчиненные рассказали подробности

Мужчину нашли повешенным в собственной квартире.

Полковник Руслан Бабич по неизвестным причинам совершил суицид Фото: Facebook/Руслан Бабич

Начальник Горностаевского отделения Национальной полиции в Херсонской области Руслан Бабич 28 апреля совершил самоубийство

По информации издания "Херсонцы", полковник перестал выходить на связь с подчиненными. Однако рядовые сотрудники решили не беспокоить начальника, предполагая, что он отдыхает.

Однако 29 апреля Бабич не приехал и на сдачу суточного дежурства, поэтому в его съемную квартиру была направлена оперативная группа, которая нашла его повесившимся на крючке в связке из двух ремней.

Отмечается, что полковник Бабич ранее возглавлял ГАИ в Херсоне, а после реформы МВД в связи с кадровыми изменениями возглавил Гороностаевское отделение полиции. Коллеги уверяют, что он был неконфликтным человеком и никаких сложностей на службе в данный момент у него не было.

Оперативники не сообщают о наличии предсмертной, поэтому причина суицида пока неизвестна. В арендованной квартире оперативная группа проводит розыскные мероприятия.

В одном из районов Запорожья стражи порядка пытались успокоить неизвестного мужчину, который напал на них с топором, однако впоследствии были вынуждены осуществить несколько выстрелов.

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