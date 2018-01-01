Загадочная смерть пяти человек на Днепропетровщине, опубликованы фото с места трагедии

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1 / 5 В доме нашли тела двух женщин и трех мужчин (nashreporter.com)

Информация о наркотическом отравлении не подтверждается, пишут местные СМИ.

В субботу, 17 февраля, в Аулах недалеко от Каменского Днепропетровской области были обнаружены тела пятерых людей без признаков жизни, среди них были как местные жители, так и Каменского.

В жилом помещении в разных позах лежали трупы двух женщин и трех мужчин. По имеющимся данным, которые озвучил анонимный источник, среди них были как жители Аул, так и Каменского, сообщает nashreporter.com.

Уточняется, что возраст умерших примерно 30-45 лет. Причина смерти устанавливается.

"Информацию о пяти трупах, обнаруженных на территории Аул, подтвердили в дежурной части полиции Днепропетровской области. На месте побывала следственно-оперативная группа. Однако никакой другой информации в полиции не сообщили", — добавили журналисты.

В то же время, как сообщает издание "Днепр Час", данные о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Тела отправлены на проведение судебно-медицинской экспертизы в Каменском. После это будет установлена причина смерти.

В данный момент информация о наркотическом отравлении не подтверждается.

Как пишет издание "5692" со ссылкой на собственные источники, трагедия произошла в одном из домов поселка по улице Вишневецкого.

По информации источника, тела двух женщин и троих мужчин обнаружил муж одной из погибших, придя с работы рано утром. В квартире был слышен запах газа.

Отмечается, что хозяйка дома работала медсестрой в аульской скорой помощи.

Тот же источник утверждает, что муж погибшей приехал с работы на машине и по традиции сигналил, чтобы ему открыли ворота. Но так и не дождался, каких-либо действий.

Напомним, ранее сообщалось, что в частном доме в селе Аулы Днепропетровской области обнаружены тела пяти погибших людей.