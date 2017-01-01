Главарь "ДНР" пригрозил взять под внешнее управление "Vodafone-Украина"

Александр Захарченко отметился очередным громким заявлением.

Александр Захарченко REUTERS

Во временно оккупированных районах Донецкой области планируют ввести т.н. "внешнее управление" в отношении оператора мобильной связи Vodafone Украина.

С таким заявлением в понедельник, 15 января, выступил главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александр Захарченко, сообщают российские СМИ.

Ранее, несколько дней назад, на оккупированной части Донбасса, полностью прекратила работать мобильная связь от Vodafone.

"Хочу заверить, что и на этот вызов мы успешно ответим - соответствующие действия уже производятся. При необходимости мы можем ввести внешнее управление", - заявил Захарченко.

Напомним, ранее журналист рассказал, что кольцо тотального контроля над крепостными в группировке "ДНР" сужается.